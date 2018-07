Carlo Conti in vacanza in Trentino

TRENTO, 31 LUG - Il conduttore televisivo Carlo Conti, tra fine luglio e i primi di agosto, ha scelto la Val di Fassa, in Trentino, per una vacanza con la moglie il figlio, i suoceri e una coppia di amici. "Come molti sanno sono un 'uomo di mare' - spiega all'Apt della Val di Fassa - ma quest'anno ho assecondato il desiderio di mia moglie di trascorrere alcuni giorni a Canazei, dove lei ha passato da bambina diverse vacanze, di cui conserva un bellissimo ricordo. Così abbiamo portato anche nostro figlio sulle Dolomiti". "La Val di Fassa - ha detto all'Azienda locale di turismo - è meravigliosa. Io amo il Trentino, in passato sono stato a San Martino di Castrozza".