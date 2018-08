Summer Jamboree, sogno americano vintage

SENIGALLIA (ANCONA), 1 AGO - Rock and roll a 360 gradi, dagli anni Venti all'exotica, dal bluegrass al rockabilly, con artisti da tutto il mondo tra cui Dean Torrence di Jan & Dean, David Marks dei Beach Boys, il mitico Brian Hyland, il "rockabilly rebel" Graham Fenton. Torna ad agosto il Summer Jamboree di Senigallia, il Festival di musica e cultura dell'America anni '40 e '50, giunto alla 19/a edizione e ormai ribattezzato la "Hottest Rockin' Holiday on Earth", che richiama appassionati da tutto il mondo per vivere il sogno americano in stile vintage. Per i 12 giorni della manifestazione, dall'1 al 12 agosto, sono in programma 42 concerti, di cui 39 ad ingresso gratuito distribuiti su 3 grandi grandi palchi nel centro storico di Senigallia (Foro Annonario, Rocca Roveresca, Piazza Garibaldi). Tra i big l'inglese Graham Fenton, che negli Ottanta con i Matchbox ha contribuito a dare continuità al R'n'R mentre imperversavano new wave, dark e elettro-pop, in scena il 6 agosto.