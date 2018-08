A teatro Vukotic, Bassi, Lo Monaco

ROMA, 1 AGO - Milena Vukotic e Maximilian Nisi in 'Un autunno di fuoco' di Eric Coble, il 'Debora's Love', della Caprioglio e Gaia De Laurentiis e Ugo Dighero in ''Alle 5 da me'' di Pierre Chesnot, tutti al 52/o Festival di Borgio Verezzi (SV). E poi il 'Dorian Gray. La bellezza non ha pietà' voluto da Pierre Cardin tra Napoli e Venezia; 'In nome della madre' di Erri De Luca, 'Raghu - Le tre tappe dell'anima' di Giulia Calligaro e Davide Enia con il suo 'Scene da un naufragio' al Radicondoli Festival; Rodolfò Laganà in 'Toro sedato' a Roma per All'ombra del Colosseo; Sebastiano Lo Monaco aedo ad Ascoli Piceno con 'Iliade da Omero a Omero' ed Ettore Bassi tra Falerone (FM) e Urbisaglia (MC) con 'Pseduolo' di Plauto, entrambi nel calendario di TAU Teatri Antichi Uniti: sono alcuni degli spettacoli teatrali in scena nel prossimo week end.