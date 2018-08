Lucky Red, bene film Cucchi in sala-web

ROMA, 1 AGO - La contemporanea uscita in sala e in streaming su Netflix il 12 settembre, dopo l'apertura di Orizzonti alla Mostra di Venezia, del film Sulla mia pelle di Alessio Cremonini, con Alessandro Borghi-Stefano Cucchi nell'ultima settimana della sua vita, "è una opportunità, non un'imposizione agli esercenti ma una libera scelta. Non è una 'fuga in avanti", dichiara Andrea Occhipinti di Lucky Red rispondendo alle critiche e agli allarmi degli esercenti.