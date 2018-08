Audiolibri, accordo Audible-DeA Planeta

ROMA, 1 AGO - Accordo tra Audible, società Amazon leader nella produzione e distribuzione di audiolibri, podcast e serie originali, e DeA Planeta Libri con cui è stata siglata una partnership per la produzione di titoli in esclusiva da Audible Studios. L'obiettivo è contribuire a veicolare contenuti sempre più premium e di qualità a differenti target. L'accordo prevede il lancio dei primi 20 audiolibri entro la fine del 2018, iniziando con 'Mi vivi dentro' di Alessandro Milan, previsto il 6 agosto, mentre è atteso nella seconda metà di settembre il Premio Bancarella 2018 'Tutto questo ti darò' di Dolores Redondo. Ogni mese nuovi titoli di autori italiani e stranieri saranno disponibili per gli utenti Audible e accessibili ovunque e in ogni momento, anche offline, grazie alla app Audible e al servizio di abbonamento che per 9,99 euro mensili, con i primi 30 giorni di prova gratuita, offre un accesso illimitato all'intero catalogo.