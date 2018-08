Ecco le serie regine di agosto

ROMA, 1 AGO - Ha incantato i telespettatori in Italia fin dalla puntata del debutto The Good Doctor, la novità estiva di Rai1 (andata in onda negli Usa rivelandosi come una serie evento durante la stagione 2017-2018, fin da subito un successo in termini di ascolto) che narra le vicende di un giovane chirurgo autistico (l'attore Freddie Highmore) con la Sindrome del Savant. Per agosto per l'offerta sia sulle reti generaliste che pay e streaming è ricca. Dalla seconda stagione di Luke Cage a Tom Clancy's Jack Ryan, a Trust me, alla nuova stagione di Power, le serie tv più attese di questa estate. Dal 2 Agosto "Trust Me" con Jodie Whittaker nei panni di un'infermiera costretta a rubare l'identità di una sua amica in circostanze sospette, arriva in esclusiva su Timvision. E poi le novità in onda su Sky tra cui OZ" e "Snowfall". Su Netflix in arrivo l'attesa seconda attesa stagione di Ozark (dal 31 agosto) con Jason Bateman. Ha debuttato sul colosso streaming la sesta stagione, l'iconica serie originale Orange Is The New Black