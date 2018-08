Cinema, si gira a Torino 'Dolcissime'

TORINO, 1 AGO - Sono in corso a Torino le riprese di Dolcissime, il secondo lungometraggio diretto del piemontese Francesco Ghiaccio, dopo il felice esordio con Un posto sicuro, sulle vittime dell'amianto all'Eternit di Casale Monferrato. Come per il primo film, a fianco di Ghiaccio, c'è Marco D'Amore (Gomorra) come protagonista. Entrambi i lavori sono dedicati all'attualità: in questo caso viene raccontata la vita di un gruppo di adolescenti interpretate dalle esordienti Giulia Barbuto, Costa Da Cruz, Alice Manfredi, Margherita De Francisco, Fiorellino Giulia, con la partecipazione di Valeria Solarino e Vinicio Marchionni. Giovani donne alle prese con l'amicizia, il confronto e le sfide apparentemente impossibili, per diventare grandi. La sceneggiatura, scritta da Francesco Ghiaccio e Marco D'Amore (socio de La Piccola Società), mette in primo piano il tema del mondo giovanile e le dinamiche tipiche dell'adolescenza. Le riprese, iniziate il 9 luglio, durano 5 settimane coinvolgendo una troupe quasi tutta locale.