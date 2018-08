Riparte campagna donazioni libri

TRIESTE, 1 AGO - Torna quest'anno la campagna delle librerie 'Giunti al Punto' per donare libri alle biblioteche scolastiche italiane e ai reparti pediatrici con l'obiettivo di sensibilizzazione alla lettura, per diffondere il piacere di leggere a partire dall'infanzia. Le copie raccolte saranno consegnate alle scuole iscritte al programma da parte delle biblioteche locali e gestite, invece, da Fondazione ABIO negli ospedali per i pazienti più piccoli. Giunti al Punto - la catena più numerosa d'Italia con oltre 200 librerie di proprietà - ricorda che fino al 31 agosto si può andare in una delle librerie in Italia, comprare uno o più libri (scontati del 15% per l'iniziativa) e consegnarli alla cassa perché sia donato alle biblioteche scolastiche della propria città o a un reparto pediatrico. È possibile personalizzare la donazione sull'adesivo fornito dalle librerie scrivendo una dedica ai bambini che riceveranno i libri. Aderendo alla campagna dal 1° al 30 settembre 2018 si avrà diritto a un ulteriore sconto del 15%.