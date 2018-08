Il valzer dei conduttori d'autunno

ROMA, 2 AGO - Porte girevoli in autunno per i volti di casa Rai. Si parte il 9 settembre con Andrea Bocelli, con un charity show condotto da Milly Carlucci dall'Arena di Verona. Stessa location, il 15, con Baglioni e il suo Al centro. Su Rai1 troverà ancora una volta spazio il Tale e quale show di Carlo Conti che da venerdì 14 settembre riaprirà i battenti trovando in giuria Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme. Alberto Angela trasloca da Rai3 a Rai1. Tra coloro che entrano a far parte dell'ammiraglia c'è Caterina Balivo con il talk Vieni da Me, al su posto su Rai2 a Detto Fatto Bianca Guaccero. Ritorni di volti storici della tv pubblica come Mara Venier, Licia Colò su Rai2 con Niagara e Serena Dandini e su Rai3. Ancora: una versione dello storico programma Portobello con Antonella Clerici. A dicembre sono previste due serate-evento dedicate alla canzone umoristica con Renzo Arbore, Nino Frassica e Andrea Delogu. Flavio Insinna condurrà l'Eredità. Lascia la Rai dopo molti anni Gerardo Greco per la direzione del Tg4.