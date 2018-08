Un orsetto e si torna al Bosco 100 acri

ROMA, 3 AGO - "Prima o poi il tuo passato ti raggiunge" si legge nel manifesto di 'Ritorno al bosco dei 100 acri' di Marc Forster, in sala dal 30 agosto distribuito dalla Disney, e nel caso di Christopher Robin (Ewan McGregor) è stato proprio così. L'ex bambino che ha condiviso innumerevoli avventure con i suoi amici giocattoli, i buffi animali di pezza del Bosco dei 100 Acri (ora in versione live action), ritrova prima il fedelissimo Winnie the Pooh, indifeso orsetto di pezza pieno di ottimismo e voglia di miele e poi, via via, tutti gli altri. E con loro torna nell'uomo dal lavoro kafkiano (è responsabile del settore rendimento alla Valigeria Winslow di Londra) l'incanto della sua infanzia. L'ingresso di Winnie the Pooh, Tigro, Pimpi, Ih-Oh, Kanga, Ro, Tappo e Uffa contagerà alla fine tutti: da Evelyn Robin (Hayley Atwell), moglie perfetta di Christopher, alla loro figlia di nove anni Madeline (Bronte Carmichael) fino a Giles Winslow (Mark Gatiss), figlio smidollato del proprietario della premiata Valigeria Winslow.