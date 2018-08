Suicida il modello tatuato Zombie Boy

NEW YORK, 3 AGO - Il modello e artista Zombie Boy è stato trovato morto nella sua casa di Montreal in Canada. Aveva 32 anni e secondo le autorità si sarebbe suicidato. Al secolo Rick Genest, soffriva da anni di depressione. Genest era soprannominato 'Zombie Boy' perché aveva il 90% del corpo tatuato, con immagini che lo facevano sembrare un cadavere. Sconvolta della notizia Lady Gaga, grande amica di Genest, conosciuto grazie all'editor italo-giapponese Nicola Formichetti, stilista personale della pop star. I due hanno debuttato in coppia a livello lavorativo nel video 'Born This Way'. Personalmente impegnata nella lotta per la prevenzione del suicidio, Lady Gaga ha scritto su Twitter: "Dobbiamo lavorare duro per cambiare la cultura, portare la salute mentale sotto i riflettori e eliminare lo stigma che non se ne può parlare... salviamoci a vicenda". Grazie a suoi tatuaggi Zombie Boy era entrato nel Guinness dei Primati raggiungendo il record di tattoo raffiguranti insetti e ossa.