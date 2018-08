Irama, Drake, Capo Plaza top hit parade

ROMA, 3 AGO - Podio invariato e pochi movimenti nella classifica degli album più venduti della settimana, stilata da Fimi-Gfk. In testa ancora Irama, il vincitore di Amici 2018, con Plume, seguito dal rapper canadese Drake con Scorpion e da Capo Plaza con il suo 20. Stabile sul quarto gradino Carl Brave, seguito da Gemitaiz, quinto con Davide, e da Sfera Ebbasta, sesto con Rockstar. In settima posizione risale Peter Pan, l'album di Ultimo, in discesa di una posizione, invece, Moments, l'album di debutto di Emma Muscat cantautrice e pianista di origine maltese ex allieva della scuola di Amici. Guadagna quattro posizioni ed è nono ?, l'album di XXXTentacion, astro nascente del nuovo rap Usa ucciso in Florida a 20 anni, poco più di un mese fa. Chiude la top ten, in risalita di un posto, Luché con Potere. Tra i singoli guadagna di nuovo la vetta il tormentone estivo Amore e Capoeira della coppia d'oro Takagi & Ketra con Giusy Ferreri & Sean Kingston. Nella classifica dei vinili dominio assoluto per gli U2.