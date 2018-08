Casa Cuseni, i murales proibiti

ROMA, 4 AGO - Misteriosa, per il segreto di un amore omosessuale che ha custodito per oltre un secolo, e magica per la quantità di storie e personaggi che ha ospitato - da Greta Garbo a Coco Chanel, Pablo Picasso, Bertrand Russell e Roald Dahl - Casa Cuseni a Taormina non è semplicemente un luogo da visitare, è un'opera d'arte che non si finisce mai di scoprire. Fatta costruire nel 1905 dal pittore inglese Robert Hawthorn Kitson, la villa, progettata con gli amici Sir Alfred East, presidente della Royal Society e Sir Frank Brangwyn, allievo di William Morris, prende il nome dalla località collinare dove sorge ed è una tappa imperdibile del 'Taormina Cult', il tour in 21 tappe su un Ape calessino, ideato da Antonella Ferrara, presidente di Taobuk con Alfio Bonaccorso. La sorpresa più grande per chi arriva è la dining-room: camera segreta rimasta chiusa per 100 anni, aperta nel 2012. Alle pareti è affrescata la storia di un amore omosessuale e la prima adozione maschile nella storia dell'arte.