Insatiable, serie accusata body shaming

ROMA, 4 AGO - Anticonformistico, cinico, cupo, assurdo. "Il liceo era un incubo" un mondo ostile dove Patty non poteva fare un passo senza essere derisa, offesa, ingiuriata. Composta da 13 episodi, Insatiable racconta la storia di una studentessa (Debby Ryan), che cova dentro di sé una grandissima rabbia: è stata tormentata dai bulli per anni, quand'era sovrappeso, ma dopo un incidente e la frattura della mascella, perde drasticamente peso. Con il ritorno tra i banchi di scuola, e il suo nuovo aspetto, decide di attuare la sua vendetta. Debutta (salvo ripensamenti dell'ultimo minuto) il 10 agosto su Netflix la serie accusata di incentivare l'errata concezione che per essere accettati serva essere magri. Insatiable, con nel cast anche Alyssa Milano, ha suscitato clamore in rete ancor prima del suo debutto tv. Ebbene, il colosso dello streaming ha deciso di rispondere alle pesanti accuse di body shaming nei confronti dello show e alla petizione per chiederne la cancellazione, che ha superato le 100.000 firme.