Instagram cancella foto Santamaria-Barra

ROMA, 5 AGO - "Cari amici, cari fotografi, la foto che avevamo pubblicato questa mattina in cui eravamo ritratti io e Francesca abbracciati in doccia visti attraverso un vetro opaco, è stata rimossa da Instagram perché non segue le loro "Community Guidelines in merito a nudo o pornografia". Siamo indignati e arrabbiati, dal momento che su tantissimi profili vengono mostrati culi e tette senza nessun senso artistico". Lo scrive Claudio Santamaria su Instagram dopo la rimozione di una sua foto con la neosposa Francesca Barra, abbracciati nudi ma con una visione sfocata dal vetro opaco della doccia. "Inoltre, vi sono alcuni fotografi di nudo che pubblicano foto erotiche e non vengono censurati - scrive l'attore -. Incoerenza e censura, vi meritate i selfie sopra a degli unicorni gonfiabili. Instagram non cancella commenti che alimentano odio e violenza, ma cancella una foto che non ha nulla di osceno o pornografico. Pubblicheremo la foto su altri social. Ripostate per favore".