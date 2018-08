Tournée in Grecia per l'Inda con Sofocle

SIRACUSA, 6 AGO - Tournée greca per l'Istituto nazionale del dramma antico (Inda) che il 17 e il 18 agosto rappresenterà "Edipo a Colono" di Sofocle, per la regia di Yannis Kokkos, al Festival di Atene ed Epidauro. L'iniziativa nasce dalla volontà dei ministeri dei beni culturali dei due paesi di puntare sui legami e le relazioni tra Italia e Grecia. "Promuovere le rappresentazioni classiche nei teatri di pietra è una delle missioni istituzionali dell'Inda - ha detto il consigliere delegato Pier Francesco Pinelli -, farlo in uno dei teatri antichi più belli del mondo, all'interno del Festival di Atene ed Epidauro, è un motivo d'orgoglio in più".