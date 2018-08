Magalli, con Gialappa's? Mi piacerebbe

ROMA, 6 AGO - Giancarlo Magalli ha voglia di cambiamento, di concludere la sua carriera divertendosi. Ad ammetterlo è lo stesso conduttore in forza in Rai a Capalbio Libri, dove confessa che dalla diretta concorrenza è arrivata qualche "qualche proposta poco tempo fa. Quindi qualche telefonata è arrivata. Per esempio, dai miei amici della Gialappa's, con cui ho lavorato in passato, anche divertendomi molto. Loro sono simpaticissimi, e ho risposto 'valutiamo'. "Io ho il contratto firmato con la Rai per un altro anno de 'I fatti vostri'. non voglio tradire nessuno, però l'idea di farmi fare qualcosa che mi piaccia, o me la fare la Rai, o qualcun altro, va bene uguale". Il conduttore ha risposto alle domande durante la presentazione del libro di Elena Improta "Ordinaria diversità. Diario di una figlia, moglie, madre" (Ponte Sisto). Il festival letterario, giunto alla 12/a edizione, ideato e diretto da Andrea Zagami, si è svolto come da tradizione in Piazza Magenta, nel cuore del centro storico del borgo maremmano.