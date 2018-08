Musei aperti, arte non va in vacanza

ROMA, 6 AGO - Sarà un'estate all'insegna della bellezza perché l'arte non va in ferie: per tutto agosto, compreso il 15, sono tanti i musei che, da Nord a Sud, sarà possibile visitare. Al museo civico di Villa Colloredo Mels a Recanati: la mostra "Marc Chagall. Le favole ed altre storie", allestita fino al 30 settembre, documenta l'interesse del grande artista per l'opera di La Fontaine. Una proposta allettante arriva dal Maxxi di Roma, dove per tutto il mese si potrà entrare con un biglietto speciale (anche a ferragosto) al costo di 7 euro, per visitare le dodici mostre e i progetti speciali in corso, con apertura straordinaria fino alle 22.00 ogni giovedì. Anche il Museo del Cinema di Torino sarà regolarmente aperto, con la possibilità di visitare, oltre alla collezione permanente, anche "SoundFrames. Cinema e musica in mostra". A Milano la Pinacoteca di Brera accoglie i visitatori proponendo anche progetti speciali. Sempre a Milano, calendario fitto di appuntamenti anche al Palazzo Reale regolarmente aperto.