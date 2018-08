Demi Lovato dopo overdose, lotto ancora

NEW YORK, 6 AGO - "Non ne sono ancora fuori". Demi Lovato rompe il silenzio per la prima volta dopo il suo ricovero d'urgenza in ospedale a causa di un'overdose. "Sono sempre stata trasparente sul mio percorso con la dipendenza - ha scritto su Instagram la cantante e star di Disney 25enne -: ciò che ho imparato è che questa malattia non è qualcosa che scompare o si affievolisce con il tempo. E' qualcosa che devo continuare a superare". Lovato è stata portata d'urgenza in ospedale lo scorso 24 luglio: non è chiaro quali droghe abbia assunto. La giovane non ha mai nascosto le sue difficoltà nel rimanere sobria, così come non ha mai nascosto i suoi problemi con i disturbi da alimentazione incontrollata e la bipolarità. "Mi serve tempo per riprendermi - ha detto ancora - e devo concentrarmi sulla mia sobrietà e la strada verso il recupero. Continuerò a lottare".