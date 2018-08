Istallazione sesso con piante, polemiche

PALERMO, 6 AGO - Ha creato polemiche un'installazione video, con audio in cuffia, dell'artista cinese Zheng Bo dal titolo Pteridophilia sistemata nell'orto botanico di Palermo nell'ambito della manifestazione internazionale d'arte 'Manifesta' in cui si vedono scene 'erotiche' tra l'uomo e le piante. Oltre ai commenti su Facebook sono intervenuti alcuni esponenti politici che stigmatizzano la possibilità che il video venga visto anche da bambini e chiedono che l'installazione venga rimossa. Il direttore dell'Orto Botanico, Rosario Schicchi, dice: "Sin dall'inizio ho chiesto di collocare un cartello con scritto contenuto non adatto ai minori di 16 anni ed inserire delle cuffie di modo che non si sentisse l'audio del video e richiesto che a vigilare ci fosse del personale". "L'opera esplora il potenziale eco-queer - si legge nel cartello illustrativo dell'installazione - e ritrae sette giovani che camminano in una foresta di Taiwan stabilendo un contatto intimo con felci. Fanno l'amore con le piante".