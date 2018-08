Addio a Charlotte Rae, la tata di Arnold

NEW YORK, 6 AGO - Addio alla signora Garrett, l'affettuosa e materna governante dei Drummond nella serie tv 'Il mio amico Arnold'. Charlotte Rae è morta a 92 anni nella sua casa di Los Angeles: non si conoscono ancora le cause del decesso, tuttavia qualche tempo fa le era stato diagnosticato un cancro. Nata Charlotte Rae Lubotsky il 22 aprile 1926 in Wisconsin da una famiglia di origini ebree russe, l'attrice iniziò a lavorare negli anni '50 sia per il teatro sia per la televisione. Nel 1978 fu presa immediatamente da Nbc per il ruolo di Edna Garrett in 'Diff'rent Strokes' (Il mio amico Arnold, ndr) e il suo personaggio divenne subito popolare al punto da realizzarne dopo uno spin off, 'L'albero delle mele' (The Facts of Life). È stata la prima sitcom statunitense ad aver trattato in maniera esplicita il tema del sesso e della perdita della verginità da parte di un adolescente.