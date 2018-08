Rock e dj set con Skin e Marky Ramone

TERRALBA (ORISTANO), 7 AGO - Un grande festival nel centro della Sardegna tra concerti inediti e dj set. Piazza Caduti sul Lavoro a Terralba si trasforma l'11 agosto in una pista da ballo con un'esplosione di indierock, darkdisco, house, techno ed elettronica. Sarà infatti la regina del rock internazionale Skin, la star del Terralba Extra Sound, direzione artistica Stay Up. Nota al grande pubblico come cantante degli Skunk Anansie sarà lei ad accendere la serata dal tramonto a notte tarda nella cittadina oristanese, nelle vesti stavolta di deejay. Una serata all'insegna della trasversalità di stili. C'è grande attesa anche per gli appassionati di dub, reggae e hip-hop per il live set del beatboxer, musicista e produttore Dub FX, nome d'arte dell'australiano Benjamin Stanford. Non sarà da meno la leggenda del punk-rock Marky Ramone, pseudonimo di Marc Steven Bell, batterista storico della band icona del punk rock, i Ramones.