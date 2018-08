Al Mart Sarfatti e Djurberg

ROVERETO (TRENTO), 7 AGO - Sono in arrivo per l'autunno al Mart di Rovereto, in Trentino, un inedito progetto di ricerca su Margherita Sarfatti, promotrice dell'arte italiana tra le due guerre, e la più ampia rassegna mai dedicata in Italia al duo svedese Djurberg & Berg. Per Sarfatti, scrittrice, giornalista e critica d'arte, il progetto si sviluppa in due diverse mostre, al Mart, dal 22 settembre al 24 febbraio 2019, e al Museo del Novecento di Milano. Cento capolavori di trenta grandi maestri come Boccioni, Carrà, Casorati, de Chirico e Sironi dialogano a Rovereto con i materiali del Fondo Sarfatti, conservato nell'Archivio del '900. Dal 6 ottobre al 27 gennaio 2019 ci sarà invece al Mart la mostra su Nathalie Djurberg e Hans Berg. Vincitrice del Leone d'Argento e del Carnegie Art Award, Djurberg ha esposto nelle più importanti istituzioni internazionali. Da anni collabora con Berg, musicista, produttore e compositore. Insieme costruiscono grandi installazioni, veri e propri paesaggi dell'assurdo.