Onde-esseri mitologici di Rachel Talibar

ROMA, 7 AGO - Osservando gli scatti della fotografa Rachel Talibart vengono in mente certe xilografie di Hokusai, in particolare la 'Grande Onda di Kanawaga', forse l'opera giapponese più famosa al mondo. Rachel Talibart, oggi, sembra quasi proseguire la riflessione sulla natura dell'artista giapponese nel progetto 'Sirens', composto da una serie di foto che mostrano il mare in tempesta ed evocano la grandiosa potenza della natura. Rachel Talibart spiega all'ANSA: "sono sempre stata interessata al mare, sin dalla mia infanzia. Sono cresciuta nella costa meridionale dell'Inghilterra, in una famiglia di velisti, e per i primi 12 anni della mia vita non c''è stato fine settimana o vacanza scolastica che non abbia trascorso in mare ad osservare le onde, immaginando creature e paesaggi tra le increspature''. Il progetto 'Sirens' sarà esposto alla Brighton Photography Gallery, East Sussex, nel Regno Unito, dal 7 al 27 settembre e alla Sohn Fine Art Galley di Berkshire, Massachusets, dal 7 settembre all'11 novembre.