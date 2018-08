Riapre teatro romano di Ventimiglia

VENTIMIGLIA (IMPERIA), 7 AGO - A Ventimiglia ha riaperto oggi al pubblico, dopo un lungo intervento di restauro iniziato nel 2012 per un costo complessivo di circa un milione e mezzo di euro, il Teatro romano di Albintimilium. Alla cerimonia di inaugurazione erano presenti, oltre a una delegazione del Comune con il sindaco Enrico Ioculano anche rappresentanze della Sovrintendenza ai Beni Archeologici della Regione, con il sovrintendente Vincenzo Tinè, il direttore del Polo museale della Liguria Serena Bertolucci e Valentina Fiore, direttore dell'area archeologica del Nervia. "Il teatro, costruito interamente in 'pietra della Turbie' nel II-III secolo dopo Cristo, costituisce uno degli esempi meglio conservati di questo tipo di struttura di tutta l'Italia nord-occidentale, anche se restano a oggi visibili solo le gradinate del primo ordine - ha spiegato Fiore -. La struttura ebbe vita piuttosto breve forse anche per lo scarso interesse dei contemporanei per il genere di spettacoli che era destinata a ospitare".