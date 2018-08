Workshop maestro muppet Tranter a Jesi

JESI (ANCONA), 8 AGO - L'australiano Neville Tranter, uno dei maggiori maestri mondiali della tecnica dei muppet, sarà protagonista del workshop "The power of puppets" al Teatro Valle di Chiaravalle dal 15 al 17 ottobre prossimi. Mostro sacro del teatro di figura internazionale e fondatore in Olanda, dove vive, dello Stuffed Puppet Theatre, Tranter sarà nelle Marche grazie all'iniziativa dell'Atgtp (Associazione teatro giovani teatro pirata), centro di produzione teatrale e di formazione permanente dedicato alle giovani generazioni. Sarà l'occasione per esplorare le possibilità espressive del pupazzo come efficace strumento teatrale. Il laboratorio sarà in lingua inglese, con traduttore: è accessibile a tutti, professionisti e semplici interessati. Tra i temi proposti: principi e tecniche dell'animazione del pupazzo, l'attore-animatore, creazione di piccole scene teatralmente efficaci. Il workshop ha posti limitati, e ci si può iscrivere fino al 30 settembre 2018.