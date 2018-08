A teatro, Pecci, Lo Verso, Pozzi

ROMA, 8 AGO - ''Sogno di una notte di mezza estate'' di Shakespeare, firmato del regista Riccardo Cavallo, a Roma e Daniele Pecci con ''La morte della Pizia'' di Friedrich Durrenmatt al 58/o Plautus Festival di Sarsina (FC); il ''Jesus Christ Superstar'' con Ted Neeley targato Massimo Romeo Piparo che torna in Italia tra La Versiliana di Pietrasanta (LU) e Follonica (GR) ed Enrico Lo Verso con ''Metamorfosi. Altre storie oltre il mito'', ancora a La Versiliana; Elisabetta Pozzi e ''Cassandra o del tempo divorato'' a Fano (PU) per Tau - Teatri Antichi Uniti e Massimo Venturiello a tu per tu con ''Antigone'' di Sofocle al Teatro dei due mari di Tindari (ME); fino a un poker di comicità con Nicola Pistoia, Gianni Ferreri, Max Pisu e Danilo Brugia ''Casalinghi disperati'' a Borgio Verezzi (SV): sono alcuni degli spettacoli teatrali in scena nel prossimo week end