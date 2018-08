Orlando Furioso, in mostra libri e foto

ROMA, 8 AGO - Con la mostra 'Pio Rajna e Le fonti dell'Orlando Furioso' si concludono, a Palazzo Besta di Teglio, in provincia di Sondrio, le manifestazioni legate al V centenario della prima edizione del poema di Ludovico Ariosto. L'esposizione, a cura dell'Associazione Bradamante in collaborazione con il Mibac, s'inaugura l'11 agosto con interventi di Ernesto Ferrero, membro del Comitato Nazionale per i festeggiamenti del V centenario, e Adele Dei, docente di Letteratura italiana all'Università di Firenze, dopo i saluti del direttore di Palazzo Besta, Flora Berizzi e dell'assessore alla Cultura del Comune di Teglio, Laura Branchi. In mostra i libri su cui Rajna - tra i padri fondatori della filologia italiana, glottologo e dialettologo - ha lavorato con le sue annotazioni autografe, documenti, lettere, fotografie, articoli, ritratti, cimeli, abiti e oggetti d'uso quotidiano. Il percorso espositivo si sviluppa in quattro sezioni su cinque sale del piano nobile di Palazzo Besta.