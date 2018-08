Arriva l'Oscar per i film popolari

LOS ANGELES, 8 AGO - Il 24 febbraio 2019, quando al Dolby Theatre di Hollywood andrà in scena la 91/a edizione degli Academy Awards, verrà assegnata una nuova statuetta: l'Oscar per i film popolari. A renderlo noto la stessa Academy of Motion Picture Arts and Sciences, l'organizzazione che assegna i premi più ambiti del cinema. Il nuovo riconoscimento, i cui dettagli verranno resi noti solo in un secondo momento, è stato ufficializzato dopo l'ultima riunione, durante la quale John Bailey è stato rieletto presidente per un secondo mandato. L'Academy ha fatto sapere inoltre che la prossima Notte degli Oscar avrà una durata di tre ore e, per onorare al meglio tutte le 24 categorie di premi, alcune di esse verranno presentate live sul palco del Dolby Theatre durante le pause commerciali. I vincitori avranno poi il loro momento di gloria nel corso della trasmissione.