Svolta tradizionale per il Rof

PESARO, 9 AGO - Tre nuove produzioni operistiche, una Petite Messe Solennelle con un cast di lusso, la curiosità di Massimo Ranieri alle prese con Rossini, il Barbiere di Siviglia dei giovani, con i cantanti dell'Accademia Rossiniana più concerti, recital, conferenze. E' il densissimo programma del Rossini Opera Festival 2018, anno delle celebrazioni per il 150/o anniversario della morte del grande compositore, che prende il via sabato 11 agosto a Pesaro fino al 23 agosto. Ricciardo e Zoraide, Adina e Il barbiere di Siviglia, le tre opere principali in cartellone, sembrano segnare un svolta verso allestimenti più 'tradizionali' in un'estate dominata dalle ruspe del Flauto Magico di Vick a Macerata in azione contro straccioni ed emarginati. Cast stellare per Ricciardo e Zoraide, in scena dall'11 agosto con Juan Diego Flórez, Sergey Romanovsky, Pretty Yende, Nicola Ulivieri, Giacomo Sagripanti sul podio dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai. Lo spettacolo è messo in scena dal regista canadese Marshall Pynkoski.