Professione Influencer, laurea in Spagna

ROMA, 09 AGO - Professione, influencer. Come Huda Kattan, la più pagata la mondo, o la nostra Chiara Ferragni. Ora, anche con laurea che lo attesti. Nasce in Spagna il primo corso universitario di formazione per Influencer professionisti. A offrirlo, l'Università Autonoma di Madrid (UAM) all'interno della Escuela de Inteligencia Economica, con la collaborazione di Ibiza Fashion Week. Per direttore onorario, la stilista Agatha Ruiz de la Prada, circondata da un pool di docenti ''di chiara fama''. Il corso, intitolato Intelligence Influencers: Fashion and Beauty, nasce in risposta ''alla tendenza al declino del marketing tradizionale a fronte invece del forte incremento di quello nel settore social''. Obbiettivo, formare influencer, combattere la sempre più diffusa ''mancanza di preparazione'' e tutte quelle ''cattive pratiche'' che sono ostacolo alla fiducia di produttori e allo sviluppo e sostenibilità delle professione. Al via 22/10, 160 ore tra materie come psicologia della moda, comunicazione e creatività