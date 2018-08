La Lois Lane di Superman si è suicidata

NEW YORK, 9 AGO - Margot Kidder, famosa per il ruolo di Lois Lane nel film 'Superman', si è suicidata. Lo ha stabilito l'autopsia. L'attrice era stata trovata senza vita nella sua casa in Montana lo scorso 13 maggio. La sua manager aveva detto che la donna era morta nel sonno, l'esame autoptico ha rivelato invece che la Kidder, 69 anni, è deceduta per una overdose di alcol e droghe. Per gran parte della sua vita, Margot Kidder ha sofferto di problemi mentali, aggravatisi dopo un incidente d'auto nel 1990 che la lasciò nei debiti e la fece finire su una sedia a rotelle per circa due anni. L'attrice è stata protagonista con Christopher Reese nei film di Superman tra il 1978 e il 1987.