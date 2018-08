A Milano karmaticket cinema per migranti

MILANO, 10 AGO - Andare al cinema fa bene, non solo all'umore, ma anche al karma: ne sono convinti i gestori del cinema Beltrade in pieno centro a Milano, che hanno lanciato il 'karmaticket'. Il biglietto che ripulisce il karma di chi lo compra, funziona un po' come un caffè 'sospeso': compri un biglietto e ne acquisti uno a prezzo ridotto anche per chi non può permetterselo. E il valore aggiunto, soprattutto in momenti come questi, è che l'iniziativa è rivolta a coloro che hanno chiesto asilo e sono ospiti dei centri d'accoglienza del quartiere, perché "il cinema - scrivono i promotori - è più bello quando parla le lingue del mondo". L'idea, viene ammesso candidamente sulla pagina Facebook della storica sala milanese, non è originale: "Qualche tempo fa siamo state al Kino Moviemento a Kreuzberg, Berlino, un quartiere multietnico. Loro - viene raccontato - hanno fra i tanti biglietti anche il #karmaticket, ovvero un biglietto che aiuta chi lo compra a ripulire il proprio karma e quello del luogo che lui abita".