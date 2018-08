Locarno, i premi della critica

LOCARNO, 10 AGO - In attesa dei vincitori ufficiali dell'11 agosto per il 71 Locarno Festival, dalla 'critica indipendente' sono stati proclamati i vincitori del Premio Boccalino d'Oro. Per i giornalisti che prendono parte alla consultazione, miglior film è 'L'ospite' di Duccio Chiarini; miglior regia è Sara Fattahi per 'Chaos'; miglior attrice è Luna Kwok per 'A Land Imagined' di Yeo Siew Hua; migliore giovane interprete è Michelle Wehbe per 'Yara' di Abbas Fahdel; miglior produzione è 'Hatzlila' di Yona Rozenkier; lo Special Prix va ad Autanas Sutkus mentre 'Miglior personaggio del Festival' è ritenuto Mario Botta.