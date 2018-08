Le scultore di Andrea Blasich a Mondovì

TORINO, 11 AGO - Dal cinema di Hollywood e dalle grandi major che puntano sull'animazione come Pixar, Warner Bros, Sony, Cinderbiter, Lucas Film, al museo della Ceramica di Mondovì (Cuneo). E' il percorso delle opere di Andrea Blasich in mostra dal 14 agosto al 14 ottobre al museo monregalese dedicato alla ceramica e alla tradizione artigiana del territorio. Si tratta di opere in argilla realizzate dallo scultore e disegnatore milanese Andrea Blasich, da anni collaboratore delle major americane per le quali ha costruito e ideato figure, personaggi e interni. L'esposizione, intitolata 'Anima. Quando la materia prende vita', è realizzata in collaborazione con l'Associazione Culturale Ù e rientra nella programmazione degli eventi culturali della Città di Mondovì. "La mia arte mi permette di esprimermi nel modo più sincero che conosco - dice l'artista - mentre modello cerco di trasmettere le emozioni che mi vengono dalla natura, dalla vita quotidiana, dagli animali e dagli incontri che si fanno lungo la vita".