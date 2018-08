AlBano-Romina a Rimini dopo annullamento

RIMINI, 11 AGO - Diecimila persone hanno accolto Al Bano e Romina a Rimini per il 'concerto riparatore' del 10 agosto in piazzale Fellini, con il sindaco Andrea Gnassi sul palco, dopo l'annullamento del 26 luglio al Beat Village, come accaduto a molti concerti di quel cartellone: anche Massimo Ranieri, Renzo Arbore, Vinicio Capossela, Procol Harum, Tony Hadley, tanto che il Comune aveva revocato il patrocinio. La vicenda è finita a querele. Dal palco di piazzale Fellini anche una battuta di Al Bano all'indirizzo del Beat Village ("dagli incidenti nascono delle meravigliose realtà", come questa, "grande") che però l'organizzatore Willer Dolorati non ha gradito e sulla pagina Fb del Beat Village ha postato, il giorno dopo, la denuncia presentata contro Al Bano in questura. "I processi - ha scritto su Fb - si fanno in tribunale e non usando la notorietà". Il legale di Al Bano e Romina aveva contestato il 31 luglio la ricostruzione di Dolorati imputandogli l'annullamento e riservandosi di "tutelare" gli artisti.