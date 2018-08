Jovanotti, il backstage di RisorgiMarche

ROMA, 12 AGO - La festa finale di RisorgiMarche 2018, non solo una jam tra musicisti, ma una giornata di appartenenza e di amicizia, un evento che ha conquistato oltre 70 mila persone giunte da tutta da tutta Italia, raccontata una settimana dopo dal punto di vista del grande protagonista, Jovanotti. E' lo speciale 'RisorgiMarche-Jovanotti', realizzato da Michele Lugaresi e voluto dallo stesso artista, disponibile dal 12/8 sulla JovaTv. "Qualcuno dice 70 mila, per me molto di più... eravamo UNO!" ha commentato Lorenzo. Per l'occasione Jovanotti ha realizzato un set speciale con Riccardo Onori (chitarra), Leo Di Angilla (Percussioni), Gianluca Petrella (fiati e piano) e l'amico marchigiano, compagno di avventure da oltre 28 anni, Saturnino. Il 5 agosto, sui prati di Matelica, nei pressi dell'Abbazia di Roti, 70 mila tra giovani, anziani e famiglie intere, dopo una camminata di 8 km sotto il sole cocente, hanno festeggiato con Lorenzo la chiusura della manifestazione ideata lo scorso anno da Neri Marcorè.