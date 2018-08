Adina nel Paese delle Meraviglie al Rof

PESARO, 13 AGO - Più di dieci minuti di applausi per Adina, farsa semiseria in un atto e secondo titolo in cartellone del Rossini Opera Festival andata in scena con grande successo al Teatro Rossini di Pesaro. Festeggiatissimi dal pubblico tutti gli interpreti, alle prese con parti vocali di grande virtuosismo: Lisette Oropesa, nel ruolo del titolo, affiancata dal solido basso Vito Priante, dal giovane tenore sudafricano Lev Sekgapane, Matteo Macchioni e Davide Giangregorio, il direttore Diego Mathuez alla guida dell'Orchestra Rossini. Opera minore di argomento turchesco, Adina resta un lavoro anomalo e misterioso, scritto su commissione nel 1818 per Lisbona, ma andato in scena solo nel 1826, un collage di pezzi di varia provenienza, alcuni scritti da collaboratori di Rossini. La regia di Rosetta Cucchi ha eliminato le turcherie e ambientato la storia in un universo ispirato a Lewis Carroll e Alice nel Paese delle Meraviglie, tra giardini, botole, personaggi colorati e un'immensa torta nuziale che è anche casa e serraglio.