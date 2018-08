Murino, radice sarde passaporto mondo

NUORO, 13 AGO - "Il Nobel Grazia Deledda? A scuola non ce l'hanno fatta né leggere né studiare. L'ho scoperta più tardi ed è stato subito amore per la sua scrittura e la capacità di trasportare i lettori nel suo universo e nei suoi personaggi. Non avrei mai pensato di poterle dar voce un giorno su un palcoscenico". Caterina Murino si racconta all'ANSA dopo il debutto in prima nazionale di "Canne al vento - paesaggi sonori", ideazione e regia di Rita Atzeri e musiche di Francesco Medda/Arrogalla. Lo spettacolo, prodotto da Il Crogiuolo, è andato in scena con successo e sold out a Nora per il Festival La Notte dei Poeti firmato Cedac, nel Vecchio Borgo di Osini, in provincia di Nuoro, al Teatro Ticca di Cala Gonone-Dorgali e questa sera al Menhir Museum di Laconi per il NurArcheoFestival. L'attrice cagliaritana, icona della bellezza mediterranea, si è misurata con Grazia Deledda nella pièce liberamente ispirata a uno dei capolavori della scrittrice nuorese. Un affresco di una Sardegna arcaica e fantastica.