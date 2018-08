Ferragosto a teatro da Giannini a Grease

ROMA, 14 AGO - Si ride a Roma tra Maurizio Colombi, Max Paiella e Maurizio Casagrande ospiti di All'ombra del Colosseo, si sogna a Orbetello (GR) con le magie di ''W Momix Forever'', si mescolano parole e al Festival La Versiliana con ''Mogol racconta Mogol'' e Giancarlo Giannini con ''Puccini, la passione tra poesia e danza''. E ancora, Enrico Brignano inaugura il nuovo tour estivo di ''Enri-Comincio da me Unplugged'' a Vulci (VT), con tappe a Forte dei Marmi (LU) e Cattolica (RN); Giuseppe Zeno è protagonista a Borgio Verezzi (SV) della maratona di ''Non si uccidono così anche i cavalli?'' di Horace McCoy; a Cagliari irrompe il ''Grease'' della Compagnia della Rancia; e al Calvi Festival (TR) Antonello Fassari racconta ''Eduardo's Rock'' mentre Debora Caprioglio si confessa in ''Debora's Love'': sono alcuni degli spettacoli teatrali in scena nel lungo week end di Ferragosto.