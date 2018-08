OneRepublic, successo in Costa Smeralda

PORTO CERVO, 14 AGO - A tre anni di distanza dall'ultimo tour italiano, i OneRepublic sono tornati ad esibirsi in Italia, ma stavolta solo per un concerto esclusivo al Cala di Volpe, hotel della Costa Smeralda tra i più famosi al mondo, per un evento organizzato dal gruppo Marriot che gestisce gli alberghi di lusso della Costa Smeralda. Ed è stato un grande successo, quasi un'ora e mezza di live con tutti i più grandi successi della band statunitense, formatasi in Colorado nel 2007, davanti ad un pubblico particolare, composto dai facoltosi ospiti dell'hotel provenienti da tutto il mondo, con in prima fila alcuni tra i più noti magnati russi, ma anche vip di casa nostra tra cui Gina Lollobrigida, accompagnata da Giulio Base e la moglie Tiziana Rocca, e Paolo Bonolis con tutta la famiglia.