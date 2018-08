Madonna compie 60 anni

ROMA, 14 AGO - Il 16/8 Madonna torna regina del glamour: c'è da festeggiare il 60/o compleanno. Party a Marrakech, durata tre giorni. Poi tornerà a occuparsi dei 4 (su 6) figli che vivono con lei a Lisbona, dove si è trasferita da un anno. David Banda, Mercy James e le gemelline Stella ed Esther sono stati adottati in Malawi. Poi ci sono Lourdes e Rocco, figli di Carlos Leon e Guy Ritchie. Nel frattempo si parla di un nuovo album entro il 2018: Madonna ha fatto sapere che la musica di oggi non le piace, che suona tutta uguale. E' lei, Madonna Louise Veronica Ciccone, una ragazza italo americana di Bay City nel Michigan, ad aver creato la figura della nuova super star pop: una donna protagonista della sua vita e della sua carriera, con una straordinaria capacità di mescolare i codici di comunicazione e di interpretare e anticipare lo spirito del tempo, di dimostrare come una ragazza non bellissima e non dotata di particolare talento possa diventare l'artista femminile di maggior successo di tutti i tempi.