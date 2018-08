Cirilli e Insinna, show a Sulmona

SULMONA (L'AQUILA), 14 AGO - I retroscena della carriera di due amici iniziata più di trent'anni fa nel laboratorio di teatro di Gigi Proietti raccontata sul palco con grande ironia, bravura e comicità anche spontanea, uscendo spesso fuori dal copione. Con Flavio Insinna e Gabriele Cirilli veri mattatori di una serata da ricordare. Un vero successo la seconda edizione del Premio del 'D'Amorosi Sensi Ovidio' che Cirilli, direttore artistico e ideatore, ha presentato insieme a Lorena Bianchetti nella sua Sulmona in una piazza Garibaldi stracolma di gente. L'amore declinato attraverso la musica, la poesia, l'arte culinaria, la danza, la recitazione e il canto. E alla fine a spuntarla sono stati il regista abruzzese Ivan D'Antonio che ha vinto il premio assegnato dalla giuria per il suo corto in cui ha rappresentato in un unico piano sequenza la genuinità della vita familiare, e il vignettista sardo Alvalenti Filù (giuria popolare).