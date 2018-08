Al via il Busker Festival di Carpineto

ROMA, 16 AGO - Artisti di strada, musici, funamboli, giocolieri e poi la commedia dell'arte, il teatro d'innovazione, il circo contemporaneo e la pittura dal vivo che trasforma piazze e strade in musei. Carpineto Romano torna palcoscenico del XXIX Busker Festival, il 25 e 26 agosto, con due giorni di arte di strada, performance e installazioni artistiche all'insegna della libertà in ogni angolo del borgo. Finanziata dalla Regione Lazio, con la direzione artistica di ScuderieMArteLive di Peppe Casa e il coordinamento di Linda Fiocco, la kermesse quest'anno ospita anche spettacoli speciali come Luna Rossa con Lucignolo e Giulian Giuliana o Infusion di Mariano Fiore, Why Not di Piero Ricciardi e lo spettacolo di danza verticale su parete della compagnia Materia Viva. Tra gli ospiti, anche i vincitori dell'ultima BiennaleMArteLive Filippo Brunetti (sezione Circo), con un estratto dello suo spettacolo L'onironauta, e Rossella Pugliese (Teatro) con Rusina.