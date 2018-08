A Toronto la rivincita di Netflix

LOS ANGELES, 16 AGO - Il festival di Toronto aprirà la sua 43/a edizione, il 6/9, con un film targato Netflix. Outlaw King, regia di David Mackenzie, con Chris Pine nei panni del re scozzese Roberto I, che combatté per l'indipendenza dall'Inghilterra. La piattaforma digitale ha ben 7 titoli al TIFF, due con gli onori della sezione Gala: Hold the Dark di Jeremy Saulnier, con Jeffrey Wright e Alexander Skarsgard, e 22 July di Paul Greengrass, che racconterà il terribile attacco terroristico compiuto da Anders Breivik in Norvegia e che poco prima debutterà a Venezia in concorso. E' una nuova rivincita dopo il rifiuto di Cannes di aprire le porte del concorso ai film Netflix. In cartellone anche Roma di Alfonso Cuaron, anche questo in gara a Venezia; The Kindergarten Teacher, di Sara Colangelo, con Maggie Gyllenhaal; The Land of Steady Habits, di Nicole Holofcener e Quincy, documentario su Quincy Jones, diretto dalla figlia Rashida Jones.