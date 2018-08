Sponz Fest, 21-26/8 con anteprima il 19

ROMA, 17 AGO - Preceduto da un'anteprima il 19 agosto con l'antropologo Marco Aime e la scrittrice Michela Murgia, torna dal 21 al 26 agosto lo Sponz Fest, il festival ideato e diretto da Vinicio Capossela. Giunto alla sua sesta edizione, il Fest si svolgerà a Calitri e in 5 comuni limitrofi dell'Alta Irpinia. Tema e titolo di quest'anno: Salvagg' - Salvataggi dalla mansuetudine. Una settimana fra musica, teatro, danza, performance, reading, incontri, proiezioni, concerti all'alba e notti ad osservare le stelle e a bere vino nelle grotte di Calitri. E poi ancora la sezione dedicata all'arte contemporanea Sponzarti curata da Mariangela Capossela, le lezioni della Libera Università per Ripetenti, il liscio di ieri e di oggi del Ballodromo, le escursioni, i laboratori per bambini e le chiacchiere musicali in barberia. Protagonisti dello Sponz 2018 saranno i rappresentanti del popolo Mapuche, che inaugureranno lo Sponz il 21 agosto con una cerimonia di canti e danze propiziatorie.