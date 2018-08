Venezia: venti politica, da Isis a Trump

ROMA, 18 AGO - Venti di politica in concorso almeno in quattro film dei 21 in corsa in questa 75/ma edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Venti legati alla storia meno recente, come nel caso di Peterloo, scritto e diretto da Mike Leigh su uno dei più sanguinosi episodi della storia britannica nel 1819, e Opera senza autore di Florian Henckel Von Donnersmarck (Oscar nel 2007 per il miglior film straniero con La vita degli altri) che analizza tre epoche di storia tedesca, e film poi come 22 July di Paul Greengrass, che racconta di una strage legata all'estremismo, quella di Utoya in Norvegia, e Che fare quando il mondo è in fiamme? del regista italiano Roberto Minervini, una riflessione sul mai morto razzismo in America. Ma fuori concorso al Lido la politica ha una voce anche più grossa in due documentari come Isis, Tomorrow e American Dharma.