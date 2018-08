Da settembre il genio in fotografia

ROMA, 18 AGO - Da settembre sarà ancora una volta la fotografia a raccontare il nostro passato e interpretare la complessità del presente gettando uno sguardo sul futuro: in molte città, mostre dedicate ad autori geniali, tra cui Salgado, Erwitt, Roiter e Scianna. Tra i tanti allestimenti, a Torino, Elliott Erwitt sarà protagonista di "Personae", la prima retrospettiva delle sue fotografie, alla Reggia di Venaria dal 27 settembre al 24 febbraio. Omaggi a Erwitt anche a Treviso e Pavia. Ad Ancona, "Genesi" di Sebastião Salgado alla Mole Vanvitelliana dal 29 settembre al 6 gennaio, con 245 immagini in b/n per raccontare la bellezza del nostro pianeta. A Genova, a Palazzo Ducale dall'8 settembre al 24 febbraio, la mostra "Fulvio Roiter. Fotografie 1948-2007" in 150 scatti. Roma rende omaggio al vincitore di 10 edizioni del World Press Photo Award al Maxxi con la mostra "Paolo Pellegrin. Un'Antologia", dal 7 novembre. L'Arengario a Monza accoglie dal 7 ottobre al 27 gennaio "Robert Capa. Retrospective".