Tiffany si rifà look su Quinta Strada

NEW YORK, 18 AGO - Tiffany si rifà il look: la gioielleria su Fifth Avenue davanti alle cui vetrine una Audrey Hepburn vestita da Givenchy mangiucchiava il croissant mattutino nell'edizione cinematografica del romanzo di Truman Capote, "Colazione da Tiffany", si prepara chiudere i battenti in vista di una radicale ristrutturazione. I lavori cominceranno nel 2019 per concludersi alla fine del 2021 con un costo, secondo i calcoli di Bloomberg, di un quarto di miliardi di dollari. La ristrutturazione richiederà la chiusura temporanea del negozio, ma le Holly Golightly di oggi non devono preoccuparsi: gioielli, vasellame e argenti marcati Tiffany si trasferiranno negli adiacenti locali dell'ex Niketown. Il rinnovo del negozio aperto nel 1940 "permetterà una nuova e straordinaria esperienza per i clienti", ha dichiarato a WWD il nuovo amministratore delegato, l'italiano Alessandro Bogliolo, sottolineando che il negozio sulla Quinta è sempre stato sinonimo di innovazione: fu uno dei primi al mondo con l'aria condizionata.