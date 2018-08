Bismillah in lizza a Festival Encounters

CATANZARO, 20 AGO - Bismillah, il corto scritto e diretto dal regista catanzarese Alessandro Grande è in concorso ad Encounters, uno dei festival più importanti della scena internazionale che si tiene nel Regno unito e che è valido non solo per la qualificazione agli Oscar ma anche per i Bafta e per gli Efa (European Film Awards). Dopo i David di Donatello, il Festival di Seuol e Giffoni Film Festival, continuano gli apprezzamenti per Bismillah, già eleggibile per gli Oscar 2019. "E' incredibile quanto questo piccolo film - ha detto Grande, commentando gli ultimi risultati ottenuti - possa essere così universale arrivando al cuore di spettatori tanto lontani, mi stupisco ogni volta. Un risultato che voglio condividere con tutte le persone che hanno lavorato a questo progetto e lo hanno reso possibile". Il film di Grande è l'unica produzione italiana in concorso ad Encounters e sarà proiettato il prossimo 28 settembre a Bristol, insieme ai migliori sei cortometraggi provenienti da tutto il Mondo.